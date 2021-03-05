Интерпайп опровергает информацию о продаже труб Нафтогазу по завышенным ценам

Украинская промышленная компания Интерпайп опровергает информацию о продаже трубной продукции НАК Нафтогаз Украины по якобы завышенным ценам.

Серия публикаций в ангажированных и недобросовестных СМИ на эту тему является недостоверной и направлена ​​на нанесение вреда деловой репутации компании Интерпайп. Серию подобных клеветнических публикаций компания связывает с тем, что Интерпайп последовательно и открыто отстаивает недопустимость необоснованного и недобросовестного повышения цен на электроэнергию в Украине.

В клеветнических публикациях, направленных против компании, сравниваются цены на несравнимое — поставку стандартной трубной продукции, не имеющей особых требований, и на поставку специальных технологически сложных труб с премиальным соединением для НАК Нафтогаз Украины.

Интерпайп осуществлял и осуществляет поставки НАК Нафтогаз Украины в рамках конкурентных тендерных процедур. Наряду с компанией в тендерах на поставку принимали и принимают участие представители крупнейших мировых производителей трубной продукции, таких как Vallourec и Voestalpine.

Китайские поставщики качественной трубной продукции, например Tianjin Pipe Corporation, DP-Master Manufacturing Co. и Shanxi Fenglei Drilling Tools Co., Ltd., также осуществляют поставки НАК Нафтогаз без пошлин в рамках квот. Украинский рынок трубной продукции был и остается одним из самых конкурентных на постсоветском пространстве.

С апреля 2019 года Российская Федерация ввела эмбарго на ввоз всей продукции компании Интерпайп. Сначала на трубы нефтегазового сортамента, а впоследствии и на железнодорожные колеса.

Интерпайп расценивает выход серии таких публикаций, как спланированную акцию, цель которой — путем распространения ложной информации попробовать дискредитировать украинскую промышленную компанию, которая последовательно и открыто выступает за то, чтобы рынок электроэнергии в Украине был конкурентным, правила игры — прозрачными, а стоимость электроэнергии была экономически обоснованной.