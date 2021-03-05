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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Людмила Богданова |

Інтерпайп спростовує інформацію щодо продажу труб Нафтогазу за завищеними цінами

Українська промислова компанія Інтерпайп спростовує інформацію про продаж трубної продукції НАК Нафтогаз України за нібито завищеними цінами.

газова труба

Серія публікацій в заангажованих і недобросовісних ЗМІ на цю тему є недостовірною і спрямована на нанесення шкоди діловій репутації компанії Інтерпайп. Серію подібних наклепницьких публікацій компанія пов’язує з тим, що Інтерпайп послідовно і відкрито відстоює необгрунтоване і недобросовісне підвищення цін на електроенергію в Україні.

У наклепницьких публікаціях, спрямованих проти компанії, порівнюються ціни на непорівнянне постачання стандартної трубної продукції, що не має особливих вимог, і на постачання спеціальних технологічно складних труб з преміальним з’єднанням для НАК Нафтогаз України.

Інтерпайп здійснював і здійснює постачання НАК Нафтогаз України у межах конкурентних тендерних процедур. Нарівні з компанією в тендерах на постачання брали і беруть участь представники найбільших світових виробників трубної продукції, таких як Vallourec і Voestalpine.

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Китайські постачальники якісної трубної продукції, як наприклад, Tianjin Pipe Corporation, DP-Master Manufacturing Co. і Shanxi Fenglei Drilling Tools Co., Ltd., також здійснюють постачання НАК Нафтогаз без мит у межах квот. Український ринок трубної продукції був і залишається одним з найбільш конкурентних на пострадянському просторі.

З квітня 2019 року Російська Федерація ввела ембарго на ввезення всієї продукції компанії Інтерпайп. Спочатку  на труби нафтогазового сортаменту, а згодом й на залізничні колеса.

Інтерпайп розцінює вихід серії таких публікацій, як сплановану акцію. Мета якої, через поширення неправдивої інформації, спробувати дискредитувати українську промислову компанію, яка послідовно і відкрито виступає за те, щоб ринок електроенергії в Україні був конкурентним, правила гри – прозорими, а вартість електроенергії була економічно обґрунтованою.

Фото: Depositphotos

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