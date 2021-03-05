Інтерпайп спростовує інформацію щодо продажу труб Нафтогазу за завищеними цінами

Українська промислова компанія Інтерпайп спростовує інформацію про продаж трубної продукції НАК Нафтогаз України за нібито завищеними цінами.

Серія публікацій в заангажованих і недобросовісних ЗМІ на цю тему є недостовірною і спрямована на нанесення шкоди діловій репутації компанії Інтерпайп. Серію подібних наклепницьких публікацій компанія пов’язує з тим, що Інтерпайп послідовно і відкрито відстоює необгрунтоване і недобросовісне підвищення цін на електроенергію в Україні.

У наклепницьких публікаціях, спрямованих проти компанії, порівнюються ціни на непорівнянне постачання стандартної трубної продукції, що не має особливих вимог, і на постачання спеціальних технологічно складних труб з преміальним з’єднанням для НАК Нафтогаз України.

Інтерпайп здійснював і здійснює постачання НАК Нафтогаз України у межах конкурентних тендерних процедур. Нарівні з компанією в тендерах на постачання брали і беруть участь представники найбільших світових виробників трубної продукції, таких як Vallourec і Voestalpine.

Китайські постачальники якісної трубної продукції, як наприклад, Tianjin Pipe Corporation, DP-Master Manufacturing Co. і Shanxi Fenglei Drilling Tools Co., Ltd., також здійснюють постачання НАК Нафтогаз без мит у межах квот. Український ринок трубної продукції був і залишається одним з найбільш конкурентних на пострадянському просторі.

З квітня 2019 року Російська Федерація ввела ембарго на ввезення всієї продукції компанії Інтерпайп. Спочатку на труби нафтогазового сортаменту, а згодом й на залізничні колеса.

Інтерпайп розцінює вихід серії таких публікацій, як сплановану акцію. Мета якої, через поширення неправдивої інформації, спробувати дискредитувати українську промислову компанію, яка послідовно і відкрито виступає за те, щоб ринок електроенергії в Україні був конкурентним, правила гри – прозорими, а вартість електроенергії була економічно обґрунтованою.