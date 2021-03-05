В Закарпатской области в связи с ухудшением эпидситуации вводятся дополнительные ограничительные меры.

Решения приняла региональная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям (ТЭБ и ЧС) 5 марта.

— Ситуация в области критическая, больницы заполнены на 81%. Учитывая тенденцию последних дней, в наших медицинских учреждениях не останется ни одной свободной койки, — заявил глава облгосадминистрации Анатолий Полосков.

Нововведения затронут не весь регион, а лишь те населенные пункты области, где значительно осложнилась ситуация с коронавирусом.

Ограничительные меры:

посещение учебных заведений (кроме воспитанников детских садиков, специальных заведений и учеников 1-4 классов);

работа общепита (кроме адресной доставки и заказа навынос);

прием посетителей в ТРЦ, других учреждениях развлекательной деятельности;

деятельность непродовольственных рынков;

проведение культурных массовых мероприятий;

прием посетителей в спортивных залах, фитнес-центрах, бассейнах.

Сейчас комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС принимают решения на местах.

Карантин в Украине

Украина в феврале вернулась к модели адаптивного карантина.

Она позволяет усиливать меры там, где ситуация с коронавирусом ухудшается.

Подробнее о карантине в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Закарпатская ОГА