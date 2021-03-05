В Закарпатской области в связи с ухудшением эпидситуации вводятся дополнительные ограничительные меры.
Решения приняла региональная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям (ТЭБ и ЧС) 5 марта.
— Ситуация в области критическая, больницы заполнены на 81%. Учитывая тенденцию последних дней, в наших медицинских учреждениях не останется ни одной свободной койки, — заявил глава облгосадминистрации Анатолий Полосков.
Нововведения затронут не весь регион, а лишь те населенные пункты области, где значительно осложнилась ситуация с коронавирусом.
Ограничительные меры:
- посещение учебных заведений (кроме воспитанников детских садиков, специальных заведений и учеников 1-4 классов);
- работа общепита (кроме адресной доставки и заказа навынос);
- прием посетителей в ТРЦ, других учреждениях развлекательной деятельности;
- деятельность непродовольственных рынков;
- проведение культурных массовых мероприятий;
- прием посетителей в спортивных залах, фитнес-центрах, бассейнах.
Сейчас комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС принимают решения на местах.
Карантин в Украине
Украина в феврале вернулась к модели адаптивного карантина.
Она позволяет усиливать меры там, где ситуация с коронавирусом ухудшается.
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Источник: Закарпатская ОГА