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Факты / Украина / Общество
Людмила Грубник |

Больницы заполнены на 81%: в Закарпатской области усиливают карантин из-за Covid-19

В Закарпатской области в связи с ухудшением эпидситуации вводятся дополнительные ограничительные меры.

карантин в україні

Решения приняла региональная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям (ТЭБ и ЧС) 5 марта.

— Ситуация в области критическая, больницы заполнены на 81%. Учитывая тенденцию последних дней, в наших медицинских учреждениях не останется ни одной свободной койки, — заявил глава облгосадминистрации Анатолий Полосков.

Нововведения затронут не весь регион, а лишь те населенные пункты области, где значительно осложнилась ситуация с коронавирусом.

Ограничительные меры:

  • посещение учебных заведений (кроме воспитанников детских садиков, специальных заведений и учеников 1-4 классов);
  • работа общепита (кроме адресной доставки и заказа навынос);
  • прием посетителей в ТРЦ, других учреждениях развлекательной деятельности;
  • деятельность непродовольственных рынков;
  • проведение культурных массовых мероприятий;
  • прием посетителей в спортивных залах, фитнес-центрах, бассейнах.

Сейчас комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС принимают решения на местах.

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Карантин в Украине

Украина в феврале вернулась к модели адаптивного карантина.

Она позволяет усиливать меры там, где ситуация с коронавирусом ухудшается.

Подробнее о карантине в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Закарпатская ОГА

Фото: Pixabay

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