В Институте модернизации содержания образования (ИМСО) Минобразования Украины разрабатывают новый порядок конкурсного отбора учебников.
Решение приняли из-за большого количества ошибок и неточностей в учебной литературе для школьников.
— Сейчас еженедельно у нас новые скандалы из-за несоответствий в учебниках, например, “лечебная сода” или “глинтвейн для разогрева”. На самом деле в учебниках, которые печатались в течение 2015-2020 годов, к сожалению, неточностей гораздо больше, — отметил министр образования и науки Сергей Шкарлет в своем Telegram-канале.
По его словам, еще в прошлом году эксперты ИМСО получили поручение и начали комплексные экспертизы качества школьной литературы.
Теперь полные электронные версии учебников будут доступны на всех этапах конкурсного отбора.
В МОН гарантируют прозрачность процесса.
Ошибки в учебниках для школьников
В последнее время в сети публикуют информацию об ошибках в учебниках для школьников.
Из-за этого в МОН проводят проверку.
Подробнее о проверке школьных учебников читайте на Фактах ICTV.
Источник: Сергей Шкарлет