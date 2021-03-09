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Факты / Украина / Общество
Людмила Грубник |

Ошибок значительно больше: МОН работает над порядком конкурсного отбора учебников

В Институте модернизации содержания образования (ИМСО) Минобразования Украины разрабатывают новый порядок конкурсного отбора учебников.

школа діти

Решение приняли из-за большого количества ошибок и неточностей в учебной литературе для школьников.

— Сейчас еженедельно у нас новые скандалы из-за несоответствий в учебниках, например, “лечебная сода” или “глинтвейн для разогрева”. На самом деле в учебниках, которые печатались в течение 2015-2020 годов, к сожалению, неточностей гораздо больше, — отметил министр образования и науки Сергей Шкарлет в своем Telegram-канале.

По его словам, еще в прошлом году эксперты ИМСО получили поручение и начали комплексные экспертизы качества школьной литературы.

Теперь полные электронные версии учебников будут доступны на всех этапах конкурсного отбора.

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В МОН гарантируют прозрачность процесса.

Ошибки в учебниках для школьников

В последнее время в сети публикуют информацию об ошибках в учебниках для школьников.

Из-за этого в МОН проводят проверку.

Подробнее о проверке школьных учебников читайте на Фактах ICTV.

Источник: Сергей Шкарлет

Фото: Dreamstime

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