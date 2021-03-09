В Інституті модернізації змісту освіти (ІМЗО) Міносвіти України розробляють новий порядок конкурсного відбору підручників.
Рішення ухвалили через велику кількість помилок та неточностей у навчальній літературі для школярів.
– Наразі чи не щотижня маємо нові скандали через недоречності у підручниках на кшталт “лікувальної соди” або “глінтвейну для розігріву”. Насправді у підручниках, які друкувалися протягом 2015-2020 років, на жаль, неточностей набагато більше, – зазначив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет у своєму Telegram-каналі.
За його словами, ще минулого року експерти ІМЗО отримали доручення та розпочали комплексні експертизи якості шкільної літератури.
Відтепер повні електронні версії підручників будуть доступними на всіх етапах конкурсного відбору.
У МОН гарантують прозорість процесу.
Помилки у підручниках для школярів
Останнім часом у мережі публікують інформацію про помилки у підручниках для школярів.
Через це у МОН проводять перевірку.
Детальніше про перевірку шкільних підручників читайте на Фактах ICTV.
Джерело: Сергій Шкарлет