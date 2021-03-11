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Факты / Украина
Вікторія Гірко |

Топ-менеджер Укрзализныци Эзугбая уходит в отставку

Директор по коммерческой работе и логистике и член правления Укрзализныци Иракли Эзугбая подал в отставку.

іраклі езугбая

О своем решении он сообщил во время пресс-конференции.

— Я решил уйти в отставку с полной поддержкой гендиректора. Надеюсь, что личный вопрос, который доминировал над рациональным принятием решений, снимут с повестки дня и реформа будет двигаться, — отметил он.

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Среди причин своей отставки Эзугбая назвал коррупцию и медленное проведение реформы Укрзализныци. В частности, он отметил, что стала заметной тенденция упадка грузов и в части вагонных отправок со стороны руководства соответствующего направления.

Коррупция в Укрзализныце

Периодически чиновники Укрзализныци или бывшие работники компании попадают в коррупционные скандалы.

Так, в сентябре прошлого года СБУ разоблачила коррупционную схему чиновников УЗ на более 4 млн грн, которую организовали во время контейнерных перевозок.

Они искусственно создавали для одного из филиалов компании невыгодные условия для курсирования контейнерных поездов. Это привело к тому, что пришлось привлекать частные структуры для поиска клиентов.

Фото: Укрзализныця

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