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Факти / Україна
Вікторія Гірко |

Топ-менеджер Укрзалізниці Езугбая йде у відставку

Директор з комерційної роботи та логістики і член правління Укрзалізниці Іраклі Езугбая подав у відставку.

іраклі езугбая

Про своє рішення він повідомив під час прес-конференції.

– Я вирішив піти у відставку з повною підтримкою гендиректора. Сподіваюся, що особисте питання, яке домінувало над раціональним ухваленням рішень, знімуть з порядку денного і реформа рухатиметься, – зазначив він.

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Серед причин своєї відставки Езугбая назвав корупцію і повільне проведення реформи Укрзалізниці. Зокрема, він зазначив, що стала помітною тенденція занепаду вантажів і в частці вагонних відправлень з боку керівництва відповідного напрямку.

Корупція в Укрзалізниці

Періодично посадовці Укрзалізниці або ж колишні працівники компанії потрапляють у корупційні скандали.

Так, у вересні минулого року СБУ викрила корупційну схему посадовців УЗ на понад 4 млн грн, яку організували під час контейнерних перевезень.

Вони штучно створювали для однієї із філій компанії невигідні умови для курсування контейнерних потягів. Це призвело до того, що довелося залучати приватні структури для пошуку клієнтів.

Фото: Укрзалізниця

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