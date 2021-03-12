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Факты / Украина / Политика
Валентина Летяк |

Проект плана по Донбассу находится на утверждении в России – Кравчук

План по мирному урегулированию ситуации на Донбассе сейчас находится на утверждении в России, заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в эфире одного из телеканалов.

Леонід кравчук

По его словам, Россия отрицает наличие такого плана, но он существует и находится сейчас в Кремле.

Кравчук сказал, что как только РФ одобрит проект, он станет полноценным планом.

– Пока что это предложения трех стран – Германии, Франции и Украины. А план будет тогда, когда будет одобрен четырьмя государствами. Потому что в нормандском формате работают не три, а четыре государства, – объяснил он.

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Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина вместе с Германией и Францией разработала план восстановления мира на Донбассе, но Россия отказалась его поддерживать.

По его словам, документ соответствует нормам международного права.

Проект плана должны обсудить на предстоящей видеоконференции советников нормандской четверки.

Фото: Getty Images

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