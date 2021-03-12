План по мирному урегулированию ситуации на Донбассе сейчас находится на утверждении в России, заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в эфире одного из телеканалов.

По его словам, Россия отрицает наличие такого плана, но он существует и находится сейчас в Кремле.

Кравчук сказал, что как только РФ одобрит проект, он станет полноценным планом.

– Пока что это предложения трех стран – Германии, Франции и Украины. А план будет тогда, когда будет одобрен четырьмя государствами. Потому что в нормандском формате работают не три, а четыре государства, – объяснил он.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина вместе с Германией и Францией разработала план восстановления мира на Донбассе, но Россия отказалась его поддерживать.

По его словам, документ соответствует нормам международного права.

Проект плана должны обсудить на предстоящей видеоконференции советников нормандской четверки.