Зустріч нормандської четвірки планується на квітень – Кравчук

Глава української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук прогнозує нову зустріч лідерів нормандської четвірки (Україна, Франція, Німеччина та Росія) вже у квітні.

За його словами, зараз йдуть серйозні переговори за участю глави Офісу президента Андрія Єрмака і радника Путіна Дмитра Козака.

– Вони якраз і вирішують це головне питання щодо проведення зустрічі на найвищому рівні. Планується поки, напевно, на квітень, – сказав Кравчук в ефірі одного з телеканалів.

Водночас він зауважив, що говорити про конкретну дату поки зарано, оскільки позицію РФ передбачити дуже важко.

Востаннє лідери нормандської четвірки зустрічалися 9 грудня 2019 року в Парижі.

Президент Володимир Зеленський раніше анонсував підготовку нормандської зустрічі, проте наголосив, що знайде інший формат переговорів щодо Донбасу, якщо вона не відбудеться.