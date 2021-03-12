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Факти / Україна / Політика
Валентина Летяк |

Зустріч нормандської четвірки планується на квітень – Кравчук

Глава української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук прогнозує нову зустріч лідерів нормандської четвірки (Україна, Франція, Німеччина та Росія) вже у квітні.

Леонид Кравчук

За його словами, зараз йдуть серйозні переговори за участю глави Офісу президента Андрія Єрмака і радника Путіна Дмитра Козака.

– Вони якраз і вирішують це головне питання щодо проведення зустрічі на найвищому рівні. Планується поки, напевно, на квітень, – сказав Кравчук в ефірі одного з телеканалів.

Водночас він зауважив, що говорити про конкретну дату поки зарано, оскільки позицію РФ передбачити дуже важко.

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Востаннє лідери нормандської четвірки зустрічалися 9 грудня 2019 року в Парижі.

Президент Володимир Зеленський раніше анонсував підготовку нормандської зустрічі, проте наголосив, що знайде інший формат переговорів щодо Донбасу, якщо вона не відбудеться.

Джерело: Україна 24

Фото: УНІАН

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