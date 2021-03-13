Президент Владимир Зеленский заявил, что партия Слуга народа постепенно очищается от засланных казачков и случайных людей.

Об этом он рассказал на XI съезде партии Слуга народа 13 марта.

— Партия Слуга народа сегодня начинает новый период. Мы повзрослели, признали ошибки, сделали выводы и постепенно очищаем команду от засланных казачков и случайных людей. И мы готовы двигаться дальше, — отметил Зеленский.

Он попросил членов партии сосредоточиться на действительно важных законах, а не на мелочах, что имитируют бурную деятельность.

— Если в этом зале есть те, кто готов опустить руки или до сих пор не понял разницу между настоящей мнением народа и своим Facebook-пузырем или шумом некоторых журналистов, активистов, анонимных телеграмм-каналов о “все пропало”, лучше встаньте и уйдите сейчас. Хотя я верю, что таких людей здесь сегодня нет, — добавил президент.

Кроме того, Зеленский назвал законы, которые, по его словам, являются чрезвычайно важными для Украины. А именно, это законы, что закончат земельную реформу, децентрализацию, введут народовластие. Также законы, необходимые для судебной реформы, экономического роста, пенсионного обеспечения, амнистии капиталов и преодоления коррупции.

Движение Зе!Женщины

Политическая партия Слуга народа запустила движение Зе!Женщины. Это объединение женщин, работающих депутатами в Верховной Раде и местных советах. Цель движения — реализация политики гендерного равенства в Украине.

Сейчас доля женщин в Верховной Раде Украины составляет более 20%. Это самое большое количество за годы независимости Украины.

Источник: Партия Слуга народа