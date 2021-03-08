Политическая партия Слуга народа запустила движение Зе!Женщины. Это объединение женщин, работающих депутатами в Верховной Раде и местных советах. Цель движения — реализация политики гендерного равенства в Украине.

Представительницы партии Слуга народа будут работать для того, чтобы в украинской политике было больше женщин. Также они будут способствовать воплощению национальной программы по гендерному равенству в обществе.

Сейчас доля женщин в Верховной Раде Украины составляет более 20%. Это самое большое количество за годы независимости Украины.

Читайте НАПК остановило государственное финансирование Слуги народа

Марш женщин по гендерному равенству

8 марта во центре Киева прошел марш женщин, посвященный проблемам гендерного равенства в Украине. Участницы выступали за популяризацию абортов, противодействие домашнему насилию и борьбу с гомофобией.

Организаторами движения стали феминистские, эко-защитные и ЛГБТ-организации.

Источник: Слуга народа

Фото: Слуга народа