Политическая партия Слуга народа запустила движение Зе!Женщины. Это объединение женщин, работающих депутатами в Верховной Раде и местных советах. Цель движения — реализация политики гендерного равенства в Украине.
Представительницы партии Слуга народа будут работать для того, чтобы в украинской политике было больше женщин. Также они будут способствовать воплощению национальной программы по гендерному равенству в обществе.
Сейчас доля женщин в Верховной Раде Украины составляет более 20%. Это самое большое количество за годы независимости Украины.
Марш женщин по гендерному равенству
8 марта во центре Киева прошел марш женщин, посвященный проблемам гендерного равенства в Украине. Участницы выступали за популяризацию абортов, противодействие домашнему насилию и борьбу с гомофобией.
Организаторами движения стали феминистские, эко-защитные и ЛГБТ-организации.
Источник: Слуга народа
Фото: Слуга народа