PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика
Людмила Богданова |

Зе!Женщины — партия Слуга народа запустила новое движение

Политическая партия Слуга народа запустила движение Зе!Женщины. Это объединение женщин, работающих депутатами в Верховной Раде и местных советах. Цель движения — реализация политики гендерного равенства в Украине.

Зе!Жінки

Представительницы партии Слуга народа будут работать для того, чтобы в украинской политике было больше женщин. Также они будут способствовать воплощению национальной программы по гендерному равенству в обществе.

Сейчас доля женщин в Верховной Раде Украины составляет более 20%. Это самое большое количество за годы независимости Украины.

Читайте
НАПК остановило государственное финансирование Слуги народа

Марш женщин по гендерному равенству

8 марта во центре Киева прошел марш женщин, посвященный проблемам гендерного равенства в Украине. Участницы выступали за популяризацию абортов, противодействие домашнему насилию и борьбу с гомофобией.

Организаторами движения стали феминистские, эко-защитные и ЛГБТ-организации.

Источник: Слуга народа

Фото: Слуга народа

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка