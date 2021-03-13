Президент Володимир Зеленський заявив, що партія Слуга народу поступово очищується від засланих козачків та випадкових людей.

Про це він розповів на XI з’їзді партії Слуга народу 13 березня.

– Партія Слуга народу сьогодні починає новий період. Ми подорослішали, визнали помилки, зробили висновки та поступово очищуємо команду від засланих козачків та випадкових людей. І ми готові рухатись далі, – зазначив Зеленський.

Він попросив членів партії зосередитися на дійсно важливих законах, а не на дрібницях, що імітують бурхливу діяльність.

– Якщо в цьому залі є ті, хто готовий опустити руки або досі не зрозумів різницю між справжньою думкою народу і своєю Facebook-бульбашкою або ґвалтом деяких журналістів, активістів, анонімних телеграм-каналів про “все пропало”, краще встаньте і підіть зараз. Хоча я вірю, що таких людей тут сьогодні немає, – додав президент.

Крім того, Зеленський назвав закони, які, за його словами, є надважливими для України. А саме, це закони, що закінчать земельну реформу, децентралізацію, запровадять народовладдя. Також закони, необхідні для судової реформи, економічного зростання, пенсійного забезпечення, амністії капіталів та подолання корупції.