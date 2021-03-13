Президент Володимир Зеленський заявив, що партія Слуга народу поступово очищується від засланих козачків та випадкових людей.
Про це він розповів на XI з’їзді партії Слуга народу 13 березня.
– Партія Слуга народу сьогодні починає новий період. Ми подорослішали, визнали помилки, зробили висновки та поступово очищуємо команду від засланих козачків та випадкових людей. І ми готові рухатись далі, – зазначив Зеленський.
Він попросив членів партії зосередитися на дійсно важливих законах, а не на дрібницях, що імітують бурхливу діяльність.
– Якщо в цьому залі є ті, хто готовий опустити руки або досі не зрозумів різницю між справжньою думкою народу і своєю Facebook-бульбашкою або ґвалтом деяких журналістів, активістів, анонімних телеграм-каналів про “все пропало”, краще встаньте і підіть зараз. Хоча я вірю, що таких людей тут сьогодні немає, – додав президент.
Крім того, Зеленський назвав закони, які, за його словами, є надважливими для України. А саме, це закони, що закінчать земельну реформу, децентралізацію, запровадять народовладдя. Також закони, необхідні для судової реформи, економічного зростання, пенсійного забезпечення, амністії капіталів та подолання корупції.
Рух Зе!жінки
Політична партія Слуга народу запустила рух Зе!Жінки. Це об’єднання жінок, які працюють депутатами у Верховній Раді та місцевих радах. Мета руху – реалізація політики гендерної рівності в Україні.
Наразі частка жінок у Верховній Раді України складає понад 20%. Це найбільша кількість за роки Незалежності України.
Джерело: Партія Слуга народу