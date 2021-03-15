Спалах захворюваності на коронавірус в Україні може бути другою хвилею, а не третьою. Водночас її удар може виявитися сильнішим, ніж була попередня хвиля.

Такий прогноз озвучив директор Інституту біохімії імені А. В. Палладіна Національної академії наук України, академік Сергій Коміссаренко.

– Якщо подивитися на графік інфікування в країні, то у нас був пік, потім – спад. І зараз почався другий пік, який, думаю, продовжуватиметься ще до травня або навіть до червня. Можливо, він буде навіть більш інтенсивний, ніж перший, – зазначив науковець.

Напередодні прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що в Україні почалася третя хвиля коронавірусу. Протягом останнього часу почали фіксувати збільшення кількості хворих на Covid-19.

Також прєм’єр припустив: щойно велика частина областей перейде в червону зону епідеміологічної небезпеки, найімовірніше, доведеться повертатися до запровадження локдауну, як це було раніше.