PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство
Вікторія Гірко |

Нова хвиля Covid-19 в Україні може бути більш інтенсивною – Комісаренко

Спалах захворюваності на коронавірус в Україні може бути другою хвилею, а не третьою. Водночас її удар може виявитися сильнішим, ніж була попередня хвиля.

карантин в Україні

Такий прогноз озвучив директор Інституту біохімії імені А. В. Палладіна Національної академії наук України, академік Сергій Коміссаренко.

– Якщо подивитися на графік інфікування в країні, то у нас був пік, потім – спад. І зараз почався другий пік, який, думаю, продовжуватиметься ще до травня або навіть до червня. Можливо, він буде навіть більш інтенсивний, ніж перший, – зазначив науковець.

Читайте
Медична система України готова до третьої хвилі Covid-19 - Шмигаль

Напередодні прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що в Україні почалася третя хвиля коронавірусу. Протягом останнього часу почали фіксувати збільшення кількості хворих на Covid-19.

Також прєм’єр припустив: щойно велика частина областей перейде в червону зону епідеміологічної небезпеки, найімовірніше, доведеться повертатися до запровадження локдауну, як це було раніше.

Джерело: РБК-Україна

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка