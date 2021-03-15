Назначение директоров НАБУ и ГБР: Рада рассмотрит направление закона в КСУ

На этой пленарной неделе Верховная Рада должна рассмотреть направление в Конституционный суд законопроекта №5133 о внесении изменений в статьи 85 и 106 Конституции, которые касаются порядка назначения и увольнения директоров Национального антикоррупционного бюро и Государственного бюро расследований.

Об этом заявил на согласительном совете спикер парламента Дмитрий Разумков.

По его словам, этот законопроект необходимо привести в соответствие с Конституцией.

После получения заключения КСУ нардепы смогут доработать документ ко второму чтению с учетом всех предложений.

Законопроект №5133 зарегистрирован в Раде 23 февраля. Документом предлагается наделить парламент полномочиями предоставлять согласие на назначение или увольнение президентом директоров НАБУ и ГБР.

В феврале в парламенте также зарегистрирован законопроект №5070 о внесении изменений в некоторые законы относительно приведения статуса Национального антикоррупционного бюро Украины в соответствие с требованиями Конституции.

Этот документ в случае принятия прекращает полномочия нынешнего директора НАБУ Артема Сытника.