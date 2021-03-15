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Факти / Україна / Політика
Валентина Летяк |

Призначення директорів НАБУ і ДБР: Рада розгляне направлення закону до КСУ

Цього пленарного тижня Верховна Рада має розглянути направлення до Конституційного суду законопроекту №5133 про внесення змін до статті 85 і 106 Конституції, які стосуються порядку призначення і звільнення директорів Національного антикорупційного бюро та Державного бюро розслідувань.

Конституційний суд

Про це заявив на погоджувальній раді спікер парламенту Дмитро Разумков.

За його словами, цей законопроект необхідно привести у відповідність з Конституцією.

Після отримання висновку КСУ нардепи зможуть доопрацювати документ до другого читання з урахуванням всіх пропозицій.

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Законопроект №5133 зареєстрований у Раді 23 лютого. Документом пропонується наділити парламент повноваженнями надавати згоду на призначення або звільнення президентом директорів НАБУ і ДБР.

У лютому в парламенті зареєстровано також законопроект №5070 про внесення змін до деяких законів щодо приведення статусу Національного антикорупційного бюро України у відповідність до вимог Конституції.

Цей документ в разі ухвалення припиняє повноваження нинішнього директора НАБУ Артема Ситника.

Джерело: Верховна Рада

Фото: Dreamstime

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