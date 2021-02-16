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Факты / Происшествия
Оксана Доротюк |

В Одесской области задержали командира диверсионной группы боевиков “ЛНР”

В Одесской области задержали командира разведывательно-диверсионной группы одного из подразделений вооруженных формирований “ЛНР”.

затримання бойовика лнр

По данным следствия, уроженец Луганщины в 2014 году участвовал в захвате Управления СБУ в Луганской области. Впоследствии продолжил террористическую деятельность и участвовал в боевых действиях против сил АТО/ООС в составе так называемого 3-го Станично-Луганского батальона НДС ДШБ в качестве командира разведывательно-диверсионной группы.

Злоумышленника задержали по прибытии на подконтрольную украинской власти территорию для выполнения разведывательных задач по украинских военных объектов.

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Сейчас боевике сообщено о подозрении в совершении преступления по ст. 258-3 (Участие в террористической группе или террористической организации) УК Украины. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Задержание боевиков

В Киеве силовики СБУ задержали бывшего “замминистра информации” так называемой ДНР и объявили ему о подозрении.

После увольнения сепаратист переехал в Киев, где устроился политтехнологом пророссийских общественно-политических структур.

Источник: СБУ

Фото: СБУ

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