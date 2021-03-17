Пленарное заседание Верховной Рады IX созыва начнется 17 марта в 10.00. Трансляцию заседания можно смотреть онлайн на сайте Факты ICTV.

На пленарном заседании народные депутаты рассмотрят ряд вопросов и обсудят изменения в законопроекты. В частности народные депутаты обсудят изменения относительно совершенствования ответственности за декларирование ложной информации.

Также планируется обсудить изменения относительно рекламы электронных сигарет и жидкостей, используемых для их производства.

Народные депутаты рассмотрят изменения относительно усиления ответственности за нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению.

Чиновники обсудят изменения относительно дополнительных гарантий прав педагогов во время действия карантина или ограничений, связанных с распространением коронавируса. Также планируется обсудить изменение ряда названий сел и поселков во Львовской, Запорожской, Волынской, Ивано-Франковской, Черкасской и Донецкой областях.

Газ для населения

Верховная Рада продлила конечные сроки установки счетчиков газа для населения до 1 января 2023 года. Во время пленарного заседания во втором чтении проект закона №4248-1 поддержали 244 народных депутатов.

Согласно документу, в Украине вводят 100% коммерческого учета природного газа. Также Национальная комиссия будет контролировать установку счетчиков газа в квартирах и частных домах, в то же время газораспределительные компании должны за свои деньги их установить.