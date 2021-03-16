Рада направила в КСУ закон щодо призначення директорів НАБУ і ДБР

Конституційний суд України має надати свій висновок щодо законності порядку призначення та звільнення директорів Національного антикорупційного бюро та Державного бюро розслідувань. Верховна Рада 16 березня підтримала направлення законопроекту №5133 на експертизу в КСУ.

За відповідну постанову проголосували 267 народних депутатів.

Йдеться про внесення змін до статті 85 і 106 Конституції, в яких пропонується наділити Раду повноваженнями надавати згоду на призначення або звільнення президентом директорів НАБУ і ДБР.

Народний депутат Федір Веніславський, який представляв законопроект, наголосив, що він забезпечить проведення прозорих конкурсів на ці посади.

За його словами, під цим документом законопроектом підписалися 237 нардепів.

– Метою запропонованих законопроектом змін є закріплення особливого порядку призначення на посади та звільнення з посад директора Національного антикорупційного бюро України та директора Державного бюро розслідувань президентом України за згодою Верховної Ради України, що забезпечить максимальну незалежність зазначених державних правоохоронних органів, не порушуючи балансу конституційних повноважень глави держави та парламенту України, – йдеться у пояснювальній записці.

У лютому в Верховній Раді також зареєстровано законопроект №5070 про внесення змін до деяких законів щодо приведення статусу Національного антикорупційного бюро України у відповідність до вимог Конституції.

Цей документ припиняє повноваження нинішнього директора НАБУ Артема Ситника.

Необхідність його ухвалення викликана тим, що у серпні 2020 року Конституційний суд визнав незаконним призначення Артема Ситника главою НАБУ 16 квітня 2015 року.