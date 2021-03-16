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Факты / Украина / Политика
Анастасія Дячкіна |

Стратегия деоккупации Крыма будет состоять из двух блоков — Кулеба

Стратегия деоккупации и реинтеграции оккупированного Крыма будет состоять из двух блоков. Первый — это внутренняя политика, второй — внешняя.

Дмитрий Кулеба

Об этом заявил на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, этот документ является первым после оккупации Крыма в 2014 году, который комплексно возводить все шаги и подходы для деоккупации полуострова.

— На исполнение стратегии правительство утвердит детальный план мер, который будет делаться конкретно. Этот план мер будет состоять из двух блоков. Первый — это внутренняя политика. Второй — это то, что надо сделать во внешней политике. За международный аспект будет отвечать Министерство иностранных дел, — заявил Кулеба.

Министр отметил, что ключевой инициативой этой стратегии является Крымская платформа.

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Крымская платформа

В Киеве 23 августа 2021 года, накануне Дня независимости Украины, состоится саммит Крымской платформы.

В рамках саммита примут ряд решений, которые будут способствовать деоккупации полуострова.

В феврале нынешняя администрация США выразила поддержку украинской инициативе Крымская платформа и призвала другие страны присоединиться к этим усилиям, чтобы дать отпор российской агрессии.

Также создание Крымской платформы поддержал Европейский парламент.

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