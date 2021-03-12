Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что принятие СНБО проекта Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь сделает невозможным снятие вопроса реинтеграции полуострова с повестки дня.

— Вчера мы, наконец, сделали то, что должно было появиться еще в 2014-м году — утверждена государственная Стратегия деоккупации и реинтеграции Крыма и Севастополя. Тем, кто на что-то рассчитывал, могу сказать: забудьте о том, что Украина забудет о Крыме. В то же время, когда мы говорим о деоккупации, логично также разобраться: кто и как создал условия для оккупации? Речь не только о 2014-м, но и о принятии так называемых харьковских соглашений, — сказал Зеленский в видеообращении.

12 марта на странице Владимира Зеленского в социальных сетях появилось видеообращение. В нем президент Украины рассказал о главных событиях, которые произошли в стране в последнее время.

За последние несколько недель СНБО принял несколько важных для страны решений. Среди них: введение санкций против ряда телеканалов (112 Украина, ZIK и Newsone) сроком на пять лет и блокировки активов их владельцев, санкции против народного депутата от партии ОПЗЖ Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и жены нардепа Тараса Козака — Натальи Лавренюк.

Также в конце февраля были введении санкции против десяти бывших высокопоставленных военнослужащих и силовиков, которые предали украинскую присягу во время аннексии Крыма Российской Федерацией.