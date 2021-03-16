Стратегія деокупації Криму складатиметься з двох блоків – Кулеба

Стратегія деокупації та реінтеграції окупованого Криму складатиметься з двох блоків. Перший – це внутрішня політика, другий – зовнішня.

Про це заявив на брифінгу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За його словами, цей документ є першим після окупації Криму в 2014 році, який комплексно зводитиме всі кроки і підходи для деокупації півострова.

– На виконання стратегії уряд затвердить детальний план заходів, що буде робитися конкретно. Цей план заходів складатиметься з двох блоків. Перший – це внутрішня політика. Другий – це те, що треба зробити у зовнішній політиці. За міжнародний аспект відповідатиме Міністерство закордонних справ, – заявив Кулеба.

Міністр зазначив, що ключовою ініціативою цієї стратегії є Кримська платформа.

Кримська платформа

У Києві 23 серпня 2021 року, напередодні Дня незалежності України, відбудеться саміт Кримської платформи.

В рамках саміту ухвалять низку рішень, які сприятимуть деокупації півострова.

У лютому нинішня адміністрація США висловила підтримку українській ініціативі Кримська платформа та закликала інші країни приєднатися до цих зусиль, щоб дати відсіч російській агресії.

Також створення Кримської платформи підтримав Європейський парламент.