ВМС України провели навчання із кораблями НАТО – ФОТО

ВМС України провели спільне з постійною морською протимінною групою НАТО № 2 тренування в акваторії Чорного моря.

Мета тренування типу PASSEX – відпрацювання взаємодії тактичних з’єднань екіпажів кораблів ВМС України з ВМС Румунії, Туреччини та Іспанії.

У Чорному морі моряки відпрацьовували навички передачі вантажів на ходу, тактичного маневрування, використання міжнародної системи сигналів, відбивання засобів повітряного нападу противника та провели корабельно-бойове навчання з проводки за тралами.







ВМС України провели тренування із морською протимінною групою НАТО / 2 фотографии

Це вже другі за 2021 рік навчання українських моряків із кораблями Альянсу.

Британські катери для України

Велика Британія спроектує бойові ракетні катери спеціально для ВМС України.

Судна матимуть артилерійські системи та ракети малої або великої дальності, а також розвиватимуть швидкість до 40 вузлів, повідомив аташе з питань оборони посольства Великої Британії Тім Вудз.

Джерело: Арміяінформ

Фото: Арміяінформ