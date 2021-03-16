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Факти / Україна / Суспільство
Софія Зінов'єва |

ВМС України провели тренування із морською протимінною групою НАТО

ВМС України провели спільне з постійною морською протимінною групою НАТО № 2 тренування в акваторії Чорного моря.

ВМС України провели тренування із морською протимінною групою НАТО

Мета тренування типу PASSEX – відпрацювання взаємодії тактичних з’єднань екіпажів кораблів ВМС України з ВМС Румунії, Туреччини та Іспанії.

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У Чорному морі моряки відпрацьовували навички передачі вантажів на ходу, тактичного маневрування, використання міжнародної системи сигналів, відбивання засобів повітряного нападу противника та провели корабельно-бойове навчання з проводки за тралами.

  • ВМС України провели навчання із кораблями НАТО – ФОТО
  • ВМС України провели навчання із кораблями НАТО – ФОТО
  • ВМС України провели навчання із кораблями НАТО – ФОТО
  • ВМС України провели навчання із кораблями НАТО – ФОТО
ВМС України провели тренування із морською протимінною групою НАТО / 2 фотографии

Це вже другі за 2021 рік навчання українських моряків із кораблями Альянсу.

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Велика Британія спроектує бойові ракетні катери спеціально для ВМС України.

Судна матимуть артилерійські системи та ракети малої або великої дальності, а також розвиватимуть швидкість до 40 вузлів, повідомив аташе з питань оборони посольства Великої Британії Тім Вудз.

Джерело: Арміяінформ

Фото: Арміяінформ

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