Во Львове с 19 до 28 марта вводится усиленный карантин. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовой.
По его словам, такое решение сегодня приняла комиссия ТЭБ и ЧС.
Список карантинных ограничений:
- У младших классов начинаются весенние каникулы, а старшие продолжат дистанционное обучение.
- Закрываются все учреждения культуры: театры, кинотеатры, музеи, концертные площадки.
- Рестораны и кафе работают на вынос и доставку.
- В ТЦ будут работать только продуктовые магазины, аптеки и зоомагазины.
- Хозяйственные магазины — на выдачу по предварительному заказу.
- Переносятся все массовые мероприятия.
- Салоны красоты и спортзалы работают по индивидуальной предварительной записи.
Садовой объяснил, что из-за негативной динамики госпитализаций больных коронавирусом они решили не ждать решения Кабмина, чтобы не допустить коллапса медицинской системы города.
— Это время, за которое сможем обустроить дополнительные места в больницах и поликлиниках. Также это единственная возможность оборвать цепочку заболевания, — подытожил мэр.
Дополнительные Covid-госпитали
Накануне во Львове заявили о развертывании дополнительных Covid-госпиталей на 366 коек, в том числе и на базе поликлиник.
По состоянию на 17 марта Львовская область в тройке лидеров по количеству новых случаев коронавируса на последние сутки. В частности, в регионе заболели 884 человека. Больше только в Киеве, где 1 121 случай.
Источник: Андрій Садовий