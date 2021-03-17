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Факты / Украина / Общество
Валентина Летяк |

Во Львове с 19 марта усиливают карантин – сроки и список ограничений

Во Львове с 19 до 28 марта вводится усиленный карантин. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовой.

Коронавирус, карантин

По его словам, такое решение сегодня приняла комиссия ТЭБ и ЧС.

Список карантинных ограничений:

  • У младших классов начинаются весенние каникулы, а старшие продолжат дистанционное обучение.
  • Закрываются все учреждения культуры: театры, кинотеатры, музеи, концертные площадки.
  • Рестораны и кафе работают на вынос и доставку.
  • В ТЦ будут работать только продуктовые магазины, аптеки и зоомагазины.
  • Хозяйственные магазины — на выдачу по предварительному заказу.
  • Переносятся все массовые мероприятия.
  • Салоны красоты и спортзалы работают по индивидуальной предварительной записи.

Садовой объяснил, что из-за негативной динамики госпитализаций больных коронавирусом они решили не ждать решения Кабмина, чтобы не допустить коллапса медицинской системы города.

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— Это время, за которое сможем обустроить дополнительные места в больницах и поликлиниках. Также это единственная возможность оборвать цепочку заболевания, — подытожил мэр.

Дополнительные Covid-госпитали

Накануне во Львове заявили о развертывании дополнительных Covid-госпиталей на 366 коек, в том числе и на базе поликлиник.

По состоянию на 17 марта Львовская область в тройке лидеров по количеству новых случаев коронавируса на последние сутки. В частности, в регионе заболели 884 человека. Больше только в Киеве, где 1 121 случай.

Источник: Андрій Садовий

Фото: Depositphotos

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