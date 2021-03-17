Во Львове с 19 до 28 марта вводится усиленный карантин. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовой.

По его словам, такое решение сегодня приняла комиссия ТЭБ и ЧС.

Список карантинных ограничений:

У младших классов начинаются весенние каникулы, а старшие продолжат дистанционное обучение.

Закрываются все учреждения культуры: театры, кинотеатры, музеи, концертные площадки.

Рестораны и кафе работают на вынос и доставку.

В ТЦ будут работать только продуктовые магазины, аптеки и зоомагазины.

Хозяйственные магазины — на выдачу по предварительному заказу.

Переносятся все массовые мероприятия.

Салоны красоты и спортзалы работают по индивидуальной предварительной записи.

Садовой объяснил, что из-за негативной динамики госпитализаций больных коронавирусом они решили не ждать решения Кабмина, чтобы не допустить коллапса медицинской системы города.

— Это время, за которое сможем обустроить дополнительные места в больницах и поликлиниках. Также это единственная возможность оборвать цепочку заболевания, — подытожил мэр.

Дополнительные Covid-госпитали

Накануне во Львове заявили о развертывании дополнительных Covid-госпиталей на 366 коек, в том числе и на базе поликлиник.

По состоянию на 17 марта Львовская область в тройке лидеров по количеству новых случаев коронавируса на последние сутки. В частности, в регионе заболели 884 человека. Больше только в Киеве, где 1 121 случай.

Источник: Андрій Садовий