Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

По состоянию на утро 18 марта в Киеве за сутки обнаружили 1 092 новых случая коронавируса. Всего в столице Украины заболел 149 923 человека.
За сутки зафиксировали 30 летальных случаев от вируса (всего 2 991 человек умер).
666 украинцев смогли преодолеть коронавирус, за все время пандемии 100 546 человека выздоровели от страшного заболевания.
Кто заболел:
- 606 женщин в возрасте от 18 до 94 лет;
- 432 мужчины в возрасте от 18 до 91 года;
- 34 девочки от 7 месяцев до 17 лет;
- 20 мальчиков от 7 месяцев до 17 лет.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (226), Деснянском (189) и в Голосеевском (97) районах.
Симптомы коронавируса
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.