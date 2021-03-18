Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

По состоянию на утро 18 марта в Киеве за сутки обнаружили 1 092 новых случая коронавируса. Всего в столице Украины заболел 149 923 человека.

За сутки зафиксировали 30 летальных случаев от вируса (всего 2 991 человек умер).

666 украинцев смогли преодолеть коронавирус, за все время пандемии 100 546 человека выздоровели от страшного заболевания.

Кто заболел:

606 женщин в возрасте от 18 до 94 лет;

432 мужчины в возрасте от 18 до 91 года;

34 девочки от 7 месяцев до 17 лет;

20 мальчиков от 7 месяцев до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (226), Деснянском (189) и в Голосеевском (97) районах.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: