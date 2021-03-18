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Факты / Украина / Общество
Валентина Летяк |

Как будет работать метро Киева во время локдауна

Метро Киева в период жесткого локдауна, с 20 марта по 9 апреля, будет работать в обычном режиме, как и весь общественный транспорт.

Метро в Киеве

Об этом рассказала заместитель директора КП Киевский метрополитен Наталья Макогон.

В то же время она отметила, что в часы пик во избежание скопления пассажиров в вестибюлях могут быть ограничения на станциях.

Это означает, что на вход будет работать меньше дверей.

Кроме того, Макогон отметила, что в период локдауна будет проводиться усиленная дезинфекция вестибюлей на станциях и вагонов метро.

Она призвала пассажиров носить маски и пользоваться бесконтактными способами оплаты проезда.

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С 20 марта по 9 апреля в Киеве усиливают карантин.

Что будет запрещено во время локдауна в столице, а будет работать частично — список ограничений на Фактах ICTV.

Источник: Укринформ

Фото: Depositphotos

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