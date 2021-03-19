На Донбассе боевики шесть раз нарушили режим тишины, один военный погиб

За прошедшие сутки, 18 марта, на Донбассе зафиксировали шесть нарушений режима прекращения огня.
Недалеко от населенного пункта Пивденное боевики стреляли из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий получил пулевое ранение несовместимое с жизнью.
Вблизи населенного пункта Водяное вооруженные формирования РФ осуществили обстрел позиций украинских позиций, используя минометы 120-го калибра и гранатометы различных систем, а в пригороде Богдановки — автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.
На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь.
Украинская сторона СЦКК сообщила о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на территории ОРДЛО.
По состоянию на утро 19 марта в районе проведения операции Объединенных сил обстрелов не зафиксировано.
Процесс разминирования на Донбассе
Украинская делегация в Трехсторонний контактной группе предложила начать процесс гуманитарного разминирования на Донбассе накануне Пасхальных праздников.
Заместитель главы делегации Алексей Резников призвал прежде всего разминировать участки, на которых кладбища, объекты водо-, газо- и электроснабжения.