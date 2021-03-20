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Факты / Украина
Юлія Захарченко |

На Донбассе в результате обстрела погиб украинский военный

В Донецкой области из-за минометного обстрела российских наемников 19 марта погиб украинский военнослужащий.

ситуація на донбасі

Боевики обстреляли украинских защитников из минометов 120-го калибра, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрел произошел возле поселка Водяное, которое расположено в Волновахском районе Донецкой области.

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Из-за вражеского обстрела украинский военный из состава Объединенных сил получил смертельное ранение. Украинские защитники открыли огонь в ответ.

Ситуация на Донбассе

За минувшие сутки на Донбассе зафиксировали шесть нарушений режима прекращения огня. Недалеко от населенного пункта Пивденное в Донецкой области российские наемники обстреляли украинских защитников минометным оружием.

Из-за смертельного ранения в результате обстрела боевиков погиб украинский военный. Возле населенного пункта Водяное боевики также обстреливали украинских защитников.

Источник: ОТУ Схід

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