На Донбасі внаслідок обстрілу загинув український військовий

У Донецькій області через мінометний обстріл російських найманців 19 березня загинув український військовослужбовець.
Бойовики обстріляли українських захисників з мінометів 120-го калібру, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Обстріл відбувся біля селища Водяне, яке розташоване у Волноваському районі Донецької області.
Через ворожий обстріл український військовий зі складу Об’єднаних сил отримав смертельне поранення. Українські захисники відкрили вогонь у відповідь.
Ситуація на Донбасі
За минулу добу на Донбасі зафіксували шість порушень режиму припинення вогню. Неподалік населеного пункту Південне у Донецькій області російські найманці обстріляли українських захисників мінометною зброєю.
Через смертельне поранення внаслідок обстрілу бойовиків загинув український військовий. Поблизу населеного пункту Водяне бойовики також обстрілювали українських захисників.
Джерело: ОТУ Схід