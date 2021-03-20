На Донбасі внаслідок обстрілу загинув український військовий

У Донецькій області через мінометний обстріл російських найманців 19 березня загинув український військовослужбовець.

Бойовики обстріляли українських захисників з мінометів 120-го калібру, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Обстріл відбувся біля селища Водяне, яке розташоване у Волноваському районі Донецької області.

Через ворожий обстріл український військовий зі складу Об’єднаних сил отримав смертельне поранення. Українські захисники відкрили вогонь у відповідь.

Ситуація на Донбасі

За минулу добу на Донбасі зафіксували шість порушень режиму припинення вогню. Неподалік населеного пункту Південне у Донецькій області російські найманці обстріляли українських захисників мінометною зброєю.

Через смертельне поранення внаслідок обстрілу бойовиків загинув український військовий. Поблизу населеного пункту Водяне бойовики також обстрілювали українських захисників.

Джерело: ОТУ Схід