PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна
Юлія Захарченко |

На Донбасі внаслідок обстрілу загинув український військовий

У Донецькій області через мінометний обстріл російських найманців 19 березня загинув український військовослужбовець.

ситуація на донбасі

Бойовики обстріляли українських захисників з мінометів 120-го калібру, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Обстріл відбувся біля селища Водяне, яке розташоване у Волноваському районі Донецької області.

Читайте
ВОГ-25 і стрілецька зброя: бойовики посилили обстріли на Донбасі

Через ворожий обстріл український військовий зі складу Об’єднаних сил отримав смертельне поранення. Українські захисники відкрили вогонь у відповідь.

Ситуація на Донбасі

За минулу добу на Донбасі зафіксували шість порушень режиму припинення вогню. Неподалік населеного пункту Південне у Донецькій області російські найманці обстріляли українських захисників мінометною зброєю.

Через смертельне поранення внаслідок обстрілу бойовиків загинув український військовий. Поблизу населеного пункту Водяне бойовики також обстрілювали українських захисників.

Джерело: ОТУ Схід

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка