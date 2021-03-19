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Факты / Украина / Политика
Вікторія Гірко |

Рада идет на карантин: когда депутаты вернутся к работе

Верховная Рада внесла изменения в календарный план пятой сессии парламента, предусматривающие приостановление пленарных заседаний до 13 апреля 2021 года.

Верховная Рада

За соответствующее решение во время первого внеочередного заседания проголосовали 298 народных депутатов.

Согласно принятому документу, парламент отменил проведение пленарных заседаний с 29 марта и определил, что в течении следующей недели нардепы будут работать в комитетах. Соберутся депутаты в Раде уже 12 апреля на согласительный совет, а 13 апреля — на пленарное заседание.

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Он предусматривает ряд запретов и ограничений. Одним из них является то, что все организации бюджетной сферы должны перейти на дистанционную работу. Больше об ограничениях во время жесткого карантина в Киеве — читайте в нашем материале.

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