Рада йде на карантин: коли депутати повернуться до роботи

Верховна Рада внесла зміни до календарного плану п’ятої сесії парламенту, що передбачають призупинення пленарних засідань до 13 квітня 2021 року.

За відповідне рішення під час першого позачергового засідання проголосували 298 народних депутатів.

Згідно з ухваленим документом, парламент скасував проведення пленарних засідань з 29 березня і визначив, що протягом наступного тижня нардепи працюватимуть в комітетах. Зберуться депутати в Раді вже 12 квітня на погоджувальну раду, а 13 квітня – на пленарне засідання.