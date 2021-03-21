Центр общественного здоровья Минздрава Украины опубликовал признаки, которые могут свидетельствовать о суицидальных наклонностях у подростков. Если ребенок резко изменил настроение и привычки, стоит обратить внимание на некоторые особенности его поведения.
Признаки суицидального настроения у подростков
- Ребенок часто заводит разговоры о смерти, говорит о том, что скоро его не будет рядом.
- Изменение пищевых привычек, отказ от любимых занятий и обучения.
- Он или она раздает свои вещи близким, пытается завершить все дела, но не начинает новых.
- Подросток начинает больше времени проводить в одиночестве, отдаляется от друзей и родителей.
- Ребенок разрабатывает план суицида, пытается найти способы, как умереть.
Если вы обнаружили следующие признаки у ребенка, немедленно начните диалог.
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