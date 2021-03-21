Центр общественного здоровья Минздрава Украины опубликовал признаки, которые могут свидетельствовать о суицидальных наклонностях у подростков. Если ребенок резко изменил настроение и привычки, стоит обратить внимание на некоторые особенности его поведения.

Признаки суицидального настроения у подростков

Ребенок часто заводит разговоры о смерти, говорит о том, что скоро его не будет рядом.

Изменение пищевых привычек, отказ от любимых занятий и обучения.

Он или она раздает свои вещи близким, пытается завершить все дела, но не начинает новых.

Подросток начинает больше времени проводить в одиночестве, отдаляется от друзей и родителей.

Ребенок разрабатывает план суицида, пытается найти способы, как умереть.

Если вы обнаружили следующие признаки у ребенка, немедленно начните диалог.

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Самоубийство в Одессе

В начале марта в Одессе подросток выпрыгнул из окна многоэтажки. От полученных травм он погиб на месте.

Трагедия произошла средь бела дня на глазах у жителей дома.

Источник: Центр общественного здоровья Минздрава Украины