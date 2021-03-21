Центр громадського здоров’я МОЗ України опублікував ознаки, які можуть свідчити про суїцидальні нахили у підлітків. Якщо дитина різко змінила настрій та звички, варто звернути увагу на деякі особливості її поведінки.

Ознаки суїцидального настрою у підлітків

Дитина часто заводить розмови про смерть, говорить про те, що скоро її не буде поруч.

Зміна харчових звичок, відмова від улюблених занять та навчання.

Він або вона роздає свої речі близьким, намагається завершити всі справи, але не починає нових.

Підліток починає більше часу проводити на самоті, віддаляється від друзів і батьків.

Дитина розробляє план суїциду, намагається знайти способи, як померти.

Якщо ви виявили такі ознаки у підлітка, негайно розпочніть діалог.

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Самогубство в Одесі

На початку березня в Одесі підліток вистрибнув з вікна багатоповерхівки. Він отриманих травм він загинув на місці.

Трагедія трапилася посеред білого дня на очах у мешканців будинку.

Джерело: Центр громадського здоров’я МОЗ України