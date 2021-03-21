Центр громадського здоров’я МОЗ України опублікував ознаки, які можуть свідчити про суїцидальні нахили у підлітків. Якщо дитина різко змінила настрій та звички, варто звернути увагу на деякі особливості її поведінки.
Ознаки суїцидального настрою у підлітків
- Дитина часто заводить розмови про смерть, говорить про те, що скоро її не буде поруч.
- Зміна харчових звичок, відмова від улюблених занять та навчання.
- Він або вона роздає свої речі близьким, намагається завершити всі справи, але не починає нових.
- Підліток починає більше часу проводити на самоті, віддаляється від друзів і батьків.
- Дитина розробляє план суїциду, намагається знайти способи, як померти.
Якщо ви виявили такі ознаки у підлітка, негайно розпочніть діалог.
Самогубство в Одесі
На початку березня в Одесі підліток вистрибнув з вікна багатоповерхівки. Він отриманих травм він загинув на місці.
Трагедія трапилася посеред білого дня на очах у мешканців будинку.