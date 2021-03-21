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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Богданова |

Як розпізнати суїцидальний настрій у дитини – 4 ознаки

Центр громадського здоров’я МОЗ України опублікував ознаки, які можуть свідчити про суїцидальні нахили у підлітків. Якщо дитина різко змінила настрій та звички, варто звернути увагу на деякі особливості її поведінки.

самогубство

Ознаки суїцидального настрою у підлітків

  • Дитина часто заводить розмови про смерть, говорить про те, що скоро її не буде поруч.
  • Зміна харчових звичок, відмова від улюблених занять та навчання.
  • Він або вона роздає свої речі близьким, намагається завершити всі справи, але не починає нових.
  • Підліток починає більше часу проводити на самоті, віддаляється від друзів і батьків.
  • Дитина розробляє план суїциду, намагається знайти способи, як померти.

Якщо ви виявили такі ознаки у підлітка, негайно розпочніть діалог.

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Самогубство в Одесі

На початку березня в Одесі підліток вистрибнув з вікна багатоповерхівки. Він отриманих травм він загинув на місці.

Трагедія трапилася посеред білого дня на очах у мешканців будинку.

Джерело: Центр громадського здоров’я МОЗ України

Фото: Depositphotos

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