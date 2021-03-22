Через скид небезпечних речовин, недостатньо очищені стоки та засмічення річок Україні вже до 2050 року загрожує дефіцит питної води.

Про це повідомив голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований.

За його словами, у світі близько 3,6 млрд людей страждають від нестачі чистої питної води, а до 2050 року її дефіцит відчують близько 5 млрд жителів планети.

– Проблема нестачі води очікує і на Україну. За даними національної Гідрометслужби, концентрація токсичних сполук в українських річках в 30-40 разів перевищує гранично допустимі норми. Через це, згідно з прогнозами Інституту водних проблем і меліорації, вже до 2050 року Україні доведеться імпортувати питну воду, – наголосив еколог.

Саме тому, на його думку, захист водних ресурсів має стати пріоритетним завданням, і Держекоінспекція постійно працює над посиленням контролю у цій сфері.

– Зокрема, торік було підписано Меморандум про співпрацю з Держводагентством, в рамках якого працюємо над створенням системи оперативного спостереження за станом водних об’єктів, – наголосив Мальований.

На початку березня у Дніпрі фахівці виявили понад 20 забруднювачів.

З-поміж них 19 синтетичних речовин: сільськогосподарські отрутохімікати, фармацевтичні препарати та речовина, що використовується у парфумерії – синтетичний мускус, а також два важких метали: цинк та мідь.

Джерело: Держекоінспекція