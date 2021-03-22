РФ посилить агресію, якщо Північний потік-2 добудують – Шмигаль

Завершення будівництва російського газопроводу Північний потік-2 посилить агресію з боку Росії, тому це не в інтересах Європи.

Таку думку в інтерв’ю одному з німецьких видань висловив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За словами очільника українського уряду, якщо газопровід Північний потік-2 таки введуть в експлуатацію, то Росія почне отримувати більш високі прибутки і зможе, серед іншого, фінансувати свої агресивні дії в Україні.

Напередодні президент Володимир Зеленський також заявив, що добудова Північного потоку-2 буде черговим ударом по Україні. За його словами, будівництво газопроводу стосується не тільки української економіки, а ще й енергетичної безпеки всієї Європи.

Президент переконаний, що поки будівництво Північного потоку-2 буде залишатися на порядку денному і поки країни ЄС і США не пом’якшуватимуть свою позицію, то Україна буде в безпеці.

Водночас Державний департамент США вже закликав компанії, які беруть участь у будівництві газопроводу, вийти з проекту. Інакше вони можуть потрапити під санкції.