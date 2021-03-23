В Украине могут ввести уголовную ответственность за угрозу или насилие относительно медика или фармацевта.

Соответствующий законопроект №5124 подали на рассмотрение в Верховную Раду, который могут принять в ближайшее время.

Согласно документу, такие действия будут наказываться лишением свободы. В частности угроза убийством будет наказываться заключением до двух лет, нанесение побоев легкой или средней тяжести — до пяти, тяжелых повреждений — до 12 лет.

По словам председателя Комитета по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого, сейчас в Украине в законодательстве нет соответствующей статьи относительно случая угрозы или нападения именно на медработника или фармацевта. В то же время от начала пандемии насилия относительно работников скорой медицинской помощи становится все больше.

Нападение на бригаду скорой помощи

В Харьковской области напали на бригаду скорой помощи и избили медицинских работников. Двух врачей из-за травм госпитализировали.

Больше всего пострадал водитель скорой, у которого диагностировали черепно-мозговую травму и обнаружили многочисленные ушибы. Нападение на медиков расследует полиция.