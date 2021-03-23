В Україні можуть ввести кримінальну відповідальність за погрозу чи насильство щодо медика або фармацевтичного працівника.

Відповідний законопроект №5124 подали на розгляд до Верховної Ради, який можуть ухвалити найближчим часом.

Згідно з документом, такі дії каратимуться позбавленням волі. Зокрема погроза вбивством каратиметься ув’язненням до двох років, нанесення побоїв легкої чи середньої тяжкості – до п’яти, тяжких ушкоджень – до 12 років.

За словами голови Комітету з питань здоров’я нації Михайла Радуцького, нині в Україні у законодавстві немає відповідної статті щодо випадку погрози чи нападу саме на медпрацівника чи фармацевта. Водночас від початку пандемії насильства щодо працівників швидкої медичної допомоги стає дедалі більше.

Напад на бригаду швидкої допомоги

У Харківській області напали на бригаду швидкої допомоги та побили медичних працівників. Двох лікарів через травми госпіталізували.

Найбільше постраждав водій швидкої, у якого діагностували черепно-мозкову травму та виявили чисельні забої. Напад на медиків розслідує поліція.