Укрзалізниця не заборонятиме висадку і посадку пасажирів у Києві і трьох областях

Попри те, що Київ перебуває у червоній зоні карантину, Укрзалізниця не обмежуватиме висадку і посадку пасажирів на потяги в столиці.

Також не заборонятимуть висадку та посадку у Київській, Сумській та Одеській областях, хоча вони також перебувають у червоній карантинній зоні.

Це означає, що обмеження для пасажирів діють тільки у чотирьох областях: Івано-Франківській, Чернівецькій, Житомирській та Закарпатській.

Наразі продаж білетів на потяги у цих напрямках, а також посадка і висадка у цих регіонах заборонені. Їх дозволять щойно області виключать з переліку червоних зон.

Наразі Укрзалізниця разом із місцевими облдержадміністраціями, Міністерством інфраструктури і МОЗ готує подання, щоб призначити спеціальні рейси до регіонів, які перебувають у червоній зоні карантину.

З 20 березня до 9 квітня у Києві діятиме червона зона карантину. Зокрема, під забороною опинилася робота закладів культури (кінотеатрів, театрів, музеїв, концертних залів), робота ТРЦ і проведення масових заходів.

Повний список обмежень у Києві, які діятимуть до 9 квітня, – можна переглянути у нашому матеріалі.