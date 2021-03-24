Термин Донбасс навязывает РФ: секретарь СНБО просит избегать это слово

Термина Донбасс не существует ни в одном нормативно-правовом документе Украины — это опасный нарратив, который нам навязывает Россия.

Об этом заявил во время форума Избирательная реформа: оценка через призму ценностей, политических прав, качества процедур секретарь СНБО Алексей Данилов.

— Никакого “Донбасса” не существует. Это опасный нарратив, который нам навязывает Российская Федерация. Есть четкие названия территории Донецкой и Луганской областей, никакого Донбасса не существует. Это очень опасно, когда мы начинаем такие вещи говорить, — подчеркнул он.

По его словам, несмотря на то, что местные выборы в 18 общинах Донецкой и Луганской областей не состоялись, функционирование государства на этих территориях обеспечивается в полной мере.

— Жизнь человека является первичным процессом в любых действиях. Не надо манипулировать, что кого-то лишили права выбора. Это прифронтовая территория, и точка, — сказал Данилов.

Россия продолжает поставлять своим наемникам в “ЛДНР” оружие, боеприпасы и имущество военного назначения.

С начала марта на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей страна-агрессор перебросила противотанковые и противопехотные мины, беспилотники, станции радиоэлектронной борьбы, а также несколько десятков военных внедорожников для подразделений быстрого реагирования и более 5 тыс. тонн горючего.