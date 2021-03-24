Термін Донбас нав’язує РФ: секретар РНБО просить уникати це слово

Терміну Донбас не існує в жодному нормативно-правовому документі України – це небезпечний наратив, який нам нав’язує Росія.

Про це заявив під час форуму Виборча реформа: оцінка через призму цінностей, політичних прав, якості процедур секретар РНБО Олексій Данілов.

– Жодного “Донбасу” не існує. Це небезпечний наратив, який нам нав’язує Російська Федерація. Є чіткі назви території Донецької і Луганської областей, ніякого Донбасу не існує. Це дуже небезпечно, коли ми починаємо такі речі говорити, – наголосив він.

За його словами, незважаючи на те, що місцеві вибори у 18 громадах Донецької і Луганської областей не відбулися, функціонування держави на цих територіях забезпечується повною мірою.

– Життя людини є первинним процесом у будь-яких діях. Не треба маніпулювати, що когось позбавили права вибору. Це прифронтова територія, і крапка, – сказав Данілов.

Росія продовжує постачати своїм найманцям в “ЛДНР” зброю, боєприпаси і майно військового призначення.

З початку березня на окуповані території Донецької та Луганської областей країна-агресор перекинула протитанкові і протипіхотні міни, безпілотники, станції радіоелектронної боротьби, а також кілька десятків військових позашляховиків для підрозділів швидкого реагування і понад 5 тис. тонн пального.