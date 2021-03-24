Секретарь СНБО Алексей Данилов не исключает возможности введения всеукраинского локдауна, в случае стремительного ухудшения ситуации с Covid-19.

По словам Данилова, в ближайшее время Совет национальной безопасности соберет заседание относительно ситуации с коронавирусом, на котором также обсудит экономику и другие отрасли, страдающие от пандемии.

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— Если развитие событий будет идти не по оптимистичному сценарию, то я не исключаю, что может быть закрыта вся страна. Ведь жизнь человека должна быть на первом месте, — сообщил чиновник.

Также секретарь СНБО отметил, что по его мнению, единственная защита от таких болезней как коронавирус — это вакцинация.

Карантин в Украине

23 марта глава Минздрава Максим Степанов в эфире одного из украинских телеканалов сообщил, что общенациональный локдаун в стране не будут вводить в ближайшее время.

Несмотря на это министр прогнозирует, что Украину ждет сложный период.