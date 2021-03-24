Секретар РНБО Олексій Данілов не виключає можливості запровадження всеукраїнського локдауну, у випадку стрімкого погіршення ситуації з Covid-19.

За словами Данілова, найближчим часом Рада національної безпеки збере засідання щодо ситуації з коронавірусом, на якому також обговорить економіку та інші галузі, які страждають від пандемії.

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– Якщо розвиток подій буде йти не за оптимістичним сценарієм, то я не виключаю, що може бути закрита вся країна. Адже життя людини має бути на першому місці, – повідомив посадовець.

Також секретар РНБО зазначив, що на його думку, єдиний захист від таких хвороб як коронавірус – це вакцинація.

Карантин в Україні

Натомість 23 березня очільник МОЗ Максим Степанов в ефірі одного з українських телеканалів повідомив, що загальнонаціональний локдаун в країні не запроваджуватимуть найближчим часом.

Попри це міністр прогнозує, що Україну чекає складний період.