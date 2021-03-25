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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Валентина Летяк |

Кабмин зафиксировал тариф на электроэнергию для населения до 1 мая (ДОКУМЕНТ)

Тариф на электроэнергию для населения зафиксирован на уровне 1,68 грн/кВт-ч до 1 мая 2021 года.

Лічильник електроенергії

Это следует из постановления Кабмина №238 от 24 марта.

Согласно документу, фиксированная цена на этот период применяется также для потребителей в общежитиях, многоквартирных жилых домах, в дачных, садовых и гаражно-строительных кооперативах.

Такой тариф на электричество действует для юридических лиц и  религиозных организаций.

Если установлены двузонные счетчики, потребители оплачивают половину цены за период с 23.00 до 7.00, если трехзонные – 1,5 фиксированной цены с 8.00 до 11.00 и с 20.00 до 22.00 и 0,4 этой цены – с 23.00 до 7.00. В остальных временных промежутках оплачивается полная цена.

Тарифи на електроенергію

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства 24 марта заявил, что тариф на электроэнергию для населения в апреле останется без изменений.

По его словам, Энергоатом продолжит поставлять электроэнергию по льготной цене – 1,68 грн.

Источник: Кабмин

Фото: Dreamstime

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