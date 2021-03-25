Тариф на електроенергію для населення зафіксовано на рівні 1,68 грн/кВт-год до 1 травня 2021 року.

Це випливає з постанови Кабміну №238 від 24 березня.

Згідно з документом, фіксована ціна на цей період застосовується також для споживачів у гуртожитках, багатоквартирних житлових будинках, в дачних, садових і гаражно-будівельних кооперативах.

Такий тариф на електрику діє для юридичних осіб і релігійних організацій.

Якщо встановлено двозонні лічильники, споживачі оплачують половину ціни за період з 23.00 до 7.00, якщо трьохзонні – 1,5 фіксованої ціни з 8.00 до 11.00 і з 20.00 до 22.00 і 0,4 цієї ціни – з 23.00 до 7.00. В інших часових проміжках оплачується повна вартість.

Тарифи на електроенергію

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду 24 березня заявив, що тариф на електроенергію для населення в квітні залишиться без змін.

За його словами, Енергоатом продовжить постачати електроенергію за пільговою ціною – 1,68 грн