Нафатогаз оставит без изменений цену на газ для населения в апреле. Она составит 6,86 грн/куб. м, как это было в марте.

Об этом сообщил председатель правления НАК Нафтогаз Андрей Коболев в эфире одного из украинских телеканалов.

— Мы своим клиентам собираемся предложить на апрель такую ​​же цену, какая была у них в марте. И таким образом закончить отопительный сезон стабильной ценой, — отметил он.

В то же время Андрей Коболев пока не смог сказать, какую фиксированную цену Нафтогаз готов предложить потребителям в пределах годового контракта, который начнет действовать с 1 мая 2021 года.

По его словам, цену пока не определили. Но Нафтогаз уже подписал первый крупный контракт, в котором есть формула ценообразования.

Годовой тариф на газ в Украине

С мая для украинцев будет доступен годовой тариф на газ. Он предусматривает, что бытовые потребители смогут покупать газ по фиксированной цене, которую поставщики не смогут менять в течение года.

В то же время за потребителем останется право изменять этот тарифный план на ежемесячный, а также выбрать услуги любого другого поставщика газа.

Источник: 5 канал