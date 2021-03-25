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Факты / Украина / Общество
Вікторія Гірко |

Цена на газ для населения в апреле останется без изменений — Коболев

Нафатогаз оставит без изменений цену на газ для населения в апреле. Она составит 6,86 грн/куб. м, как это было в марте.

ціна на газ

Об этом сообщил председатель правления НАК Нафтогаз Андрей Коболев в эфире одного из украинских телеканалов.

— Мы своим клиентам собираемся предложить на апрель такую ​​же цену, какая была у них в марте. И таким образом закончить отопительный сезон стабильной ценой, — отметил он.

В то же время Андрей Коболев пока не смог сказать, какую фиксированную цену Нафтогаз готов предложить потребителям в пределах годового контракта, который начнет действовать с 1 мая 2021 года.

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По его словам, цену пока не определили. Но Нафтогаз уже подписал первый крупный контракт, в котором есть формула ценообразования.

Годовой тариф на газ в Украине

С мая для украинцев будет доступен годовой тариф на газ. Он предусматривает, что бытовые потребители смогут покупать газ по фиксированной цене, которую поставщики не смогут менять в течение года.

В то же время за потребителем останется право изменять этот тарифный план на ежемесячный, а также выбрать услуги любого другого поставщика газа.

Источник: 5 канал

Фото: Depositphotos

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