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Факти / Україна / Суспільство
Вікторія Гірко |

Ціна на газ для населення у квітні залишиться без змін – Коболєв

Нафатогаз залишить без змін ціну на газ для населення у квітні. Вона становитиме 6,86 грн/куб. м, як це було у березні.

ціна на газ

Про це повідомив голова правління НАК Нафтогаз Андрій Коболєв в ефірі одного з українських телеканалів.

– Ми своїм клієнтам збираємося запропонувати на квітень таку ж ціну, яка була у них в березні. І у такий спосіб закінчити опалювальний сезон стабільною ціною, – зазначив він.

Водночас Андрій Коболєв поки не зміг сказати, яку фіксовану ціну Нафтогаз готовий запропонувати споживачам в межах річного контракту, який почне діяти з 1 травня 2021 року.

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За його словами, ціну поки не визначили. Але Нафтогаз вже підписав перший великий контракт, у якому є  формула ціноутворення.

Річний тариф на газ в Україні

З травня для українців буде доступний річний тариф на газ. Він передбачає, що побутові споживачі зможуть купувати газ за фіксованою ціною, яку постачальники не зможуть змінювати протягом року.

Водночас за споживачем залишиться право змінювати цей тарифний план на щомісячний, а також обрати послуги будь-якого іншого постачальника газу.

Джерело: 5 канал

Фото: Depositphotos

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