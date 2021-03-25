При подготовке законодательной базы специального правового режима Дия City его авторы согласовали с представителями ІТ-отрасли очень много вопросов, благодаря плодотворному и постоянному диалогу.

В частности, снят вопрос об обязательности платных Non Solicitation и Non compete.

Об этом сообщил сопредседатель IT-комитета Европейской Бизнес Ассоциации Валерий Красовский во время пресс-конференции, посвященной презентации доработанного основного законопроекта о Дия City №4303.

— Очень свежая новость. Министрество пошло на уступки в вопросах обязательности платных Non Solicitation и Non compete по запросу IТ-сообщества. Министерство рекомендует депутатам убрать это положение, как мы видим из социальных сетей. Мы очень благодарны, что Минцифры идет на такой беспрецедентный диалог с IТ-специалистами, — отметил он.

Валерий Красовский также отметил, что в процессе разработки законодательной базы Дия City было внесено в базовый проект закона ряд других важных изменений.

В частности, отменена обязательность создания Организации резидентов с обязательными взносами, предусмотрено прозрачный вход, согласовано критерии резидентства и автоматическую проверку, согласовано минимально возможный объем регуляторных и контрольных полномочий Минцифры.

Вместе с тем он обратил внимание не некоторые другие важные замечания, которые поддерживаются компаниями IT-комитета.

Да, есть опасения, что налоговый законопроект будет принят не в той редакции, в которой ожидает индустрия.

Также предлагается дать компаниям свободу выбора между ПНВК и налогом на прибыль по одинаковым ставкам.

Напомним, Дия City — это специальный правовой режим для IT-индустрии, который вводит комплекс стимулов для развития Украины как высокотехнологичного цифрового государства.

Сейчас идет активная работа по разработке законодательной базы Дия City.

Фото: Дія City