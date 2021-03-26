День Национальной гвардии Украины — 5 интересных фактов

26 марта в Украине отмечают День Национальной гвардии. Праздник утвержден соответствующим указом президента от 28 октября 1993 года.
Такое решение приняли в связи с заслугами Нацгвардии в защите суверенитета Украины, жизни, прав и свобод ее граждан.
Однако в 2000 году решение об установлении Дня Национальной гвардии Украины отменили. Праздник восстановили указом президента 18 марта 2015 года.
По случаю праздника Факты ICTV собрали 5 интересных сведений о Национальной гвардии Украины.
Образование и расформирование
Образовали Национальную гвардию Украины через несколько месяцев после приобретения страной независимости — 4 ноября 1991 года. Подразделение было образовано на базе Внутренних войск УССР.
Однако 11 января 2000 года в Украине приняли решение расформировать Нацгвардию. Решение о возобновлении военного формирования утвердили после того, как с соответствующим обращением выступил временно исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов.
Добровольческие батальоны
С начала вооруженной агрессии России на Донбассе в ряды Национальной гвардии зачислили несколько добровольческих батальонов, которые воевали против российских оккупантов.
Хотя приказ издали 16 июня 2014, первый добровольческий батальон в составе Нацгвардии принес присягу еще 5 апреля того же года.
Численность Нацгвардии
Законом Украины установлено, что численность Национальной гвардии не может превышать 60 тыс. военнослужащих.
Однако Верховная Рада имеет возможность увеличить количество нацгвардийцев в случае необходимости, приняв соответствующий закон.
Основные цвета
В 2018 году основными цветами Национальной гвардии стали оливковый, темно-синий и цветовая гамма Хищник.
Беретным знаком Нацгвардии является золотистая лучистая восьмиконечная звезда, наверху которой размещена гренада с пламенем.
Использование спецсредств
20 декабря 2017 года Кабинетом министров был утвержден перечень спецсредств, которые может использовать Нацгвардия, а также правила их использования.
Согласно решению, военнослужащие в составе Нацгвардии имеют право использовать:
- электрошокеры;
- служебных собак и лошадей;
- наручники;
- резиновые и пластиковые дубинки;
- гранаты и боеприпасы светошумового и дымового действия;
- водометы;
- устройства для отстрела резиновых пуль.
Кроме того, с 16 октября 2017 года Национальная гвардия является членом Ассоциации сил жандармерии и полиции стран Европы и Средиземноморья.
Обновления военного оборудования
Национальная гвардия Украины в течение 2021 и 2022 годов получит десять вертолетов типа H225 в рамках реализации контракта с компанией Airbus Helicopters.
Эти вертолеты оснащены двумя мощными двигателями Makila 2A, современной авионикой, новейшими системами управления полетом, системой автоматического пилотирования, системами десантирования личного состава, поиска и спасения, которые значительно снижают нагрузку на пилотов и повышают уровень выполнения задач и обеспечения безопасности полетов.
Фото: Нацгвардия