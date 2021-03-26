День Національної гвардії України – 5 цікавих фактів

26 березня в Україні відзначають День Національної гвардії. Свято затверджене відповідним указом президента від 28 жовтня 1993 року.

Таке рішення ухвалили у зв’язку із заслугами Нацгвардії у захисті суверенітету України, життя, прав і свобод її громадян.

Проте у 2000 році рішення щодо встановлення Дня Національної гвардії України скасували. Свято відновили указом президента 18 березня 2015 року.

З нагоди свята Факти ICTV зібрали 5 цікавих відомостей про Національну гвардію України.

Утворення і розформування

Утворили Національну гвардію України через кілька місяців після набуття країною незалежності – 4 листопада 1991 року. Підрозділ був утворений на базі Внутрішніх військ УРСР.

Проте 11 січня 2000 року в Україні прийняли рішення розформувати Нацгвардію. Рішення щодо відновлення військового формування затвердили після того, як з відповідним зверненням виступив тимчасовий виконувач обов’язків президента України Олександр Турчинов.

Добровольчі батальйони

З початку збройної агресії Росії на Донбасі до лав Національної гвардії зарахували кілька добровольчих батальйонів, які воювали проти російських окупантів.

Хоча наказ видали 16 червня 2014 року, перший добровольчий батальйон у складі Нацгвардії склав присягу іще 5 квітня того ж року.

Чисельність Нацгвардії

Законом України встановлено, що чисельність Національної гвардії не може перевищувати 60 тис. військових.

Проте Верховна Рада має можливість збільшити кількість нацгвардійців у випадку потреби, ухваливши відповідний закон.

Основні кольори

У 2018 році основними кольорами Національної гвардії стали оливковий, темно-синій і кольорова гама Хижак.

Беретним знаком Нацгвардії є золотиста промениста восьмикінцева зірка, зверху якої вміщено гренаду з полум’ям.

Використання спецзасобів

20 грудня 2017 року Кабінетом міністрів було затверджено перелік спецзасобів, які може використовувати Нацгвардія, а також правила їхнього використання.

Згідно з рішенням, військовослужбовці у складі Нацгвардії мають право використовувати:

електрошокери;

службових собак і коней;

кайданки;

гумові й пластикові кийки;

гранати й боєприпаси світлошумової й димової дії;

водомети;

пристрої для відстрілювання гумових куль.

Крім того, з 16 жовтня 2017 року Національна гвардія є членом Асоціації сил жандармерії і поліції країн Європи і Середземномор’я.

Оновлення військового обладнання

Національна гвардія України протягом 2021 та 2022 років отримає десять вертольотів типу H225 у межах реалізації контракту з компанією Airbus Helicopters.

Ці гелікоптери оснащені двома потужними двигунами Makila 2A, сучасною авіонікою, новітніми системами керування польотом, системою автоматичного пілотування, системами десантування особового складу, пошуку та рятування, які значно знижують навантаження на пілотів та підвищують рівень виконання завдань і забезпечення безпеки польотів.

Фото: Нацгвардія