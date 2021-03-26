Укрзализныця изменила правила посадки-высадки пассажиров в областях красной зоны

В Укрзализныце обновили правила посадки и высадки пассажиров в тех областях, которые попали в красную зону из-за распространения коронавируса в стране.

Согласно решениям Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, по состоянию на 25 марта пассажирские перевозки в восьми областях и городе Киеве будут происходить по расписанию.

Так в Николаевской области до 1 апреля ограничений высадки и посадки пассажиров не будет, однако в случае ухудшения эпидситуации правила могут изменить.

На Львовщине до 30 марта также будет происходить отправления пассажирских поездов, но все будет зависеть от динамики распространения коронавируса.

В Киевской, Сумской, Одесской областях и в Киеве ограничений высадки-посадки нет.

В Черновицкой, Ивано-Франковской, Житомирской и Закарпатской областях ввели ограничения продажи билетов, а также на высадку-посадку в этих регионах продлен до 6 апреля.

Также решением Государственной комиссии по ТЭБ и ЧС от 25 марта Черкасскую область не перевели в красную зону, поэтому никаких ограничений железнодорожного движения там не будут применять.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 26 марта на коронавирус в Украине заболели 18 132 человек — это рекордное количество больных.

За прошедшие сутки выздоровели более 7,1 тыс. пациентов, летальных случаев — 326. За вчера более 119 тыс. человек сделали тестирование на коронавирус.

Наибольшее количество подтвержденных случаев инфицирования зарегистрировано в Одесской (1 545), Днепропетровской (1 358), Львовской (1 304), Харьковской (1 204) областях и г. Киев (1 164).