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Факты / Украина / Политика
Вікторія Гірко |

Протесты под ОП и выборы в Харькове: Разумков созывает два внеочередных заседания Рады

Верховная Рада соберется на внеочередное пленарное заседание 30 марта, которое созывают по требованию 156 народных депутатов. Соответствующее распоряжение подписал спикер парламента Дмитрий Разумков.

Верховная Рада/Разумков

Оно состоится сразу после завершения еще одного внеочередного пленарного заседания, созванного в соответствии с распоряжением председателя Верховной Рады от 27 марта 2021 года.

Нардепы планируют рассмотреть ряд вопросов. В частности, они заслушают главу СБУ Ивана Баканова, главу Нацполиции Игоря Клименко, исполняющего обязанности директора ГБР Алексея Сухачова о протестах, которые прошли 20 марта под Офисом президента.

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Также депутаты рассмотрят постановление Верховной Рады об осуждении протестов на Банковой 20 марта.

Кроме того, в повестке дня внеочередного заседания 30 марта:

  • проект постановления о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Александра Скичко;
  • проект постановления о назначении внеочередных выборов Харьковского городского председателя Харьковского района Харьковской области;
  • проект постановления о назначении внеочередных выборов Шегинивского сельского головы Яворовского района Львовской области.

Накануне стало известно, что 30 марта состоится два внеочередных заседания Верховной Рады.

Во время одного из них депутаты планируют рассмотреть законопроекты о восстановлении большой приватизации, легализации (амнистии) капиталов, совершенствовании получения Пакета малыша.

Подробнее о повестке дня внеочередного заседания Рады — читайте на Фактах ICTV.

Источник: Верховная Рада

Фото: Dreamstime

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